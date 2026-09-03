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Аргументы и Факты

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Московский проект по диагностике заболеваний получил награду на саммите ООН

Московский проект по диагностике заболеваний получил награду на саммите ООН

Эксперты ООН наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью генеративного искусственного интеллекта.

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