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В мексиканской шахте нашли тела трех туристов из Австралии и США

В мексиканской шахте нашли тела трех туристов из Австралии и США

Неподалеку от места происшествия следователи обнаружили четвертое тело.Двое австралийцев, а также их американский друг договорились встретиться, чтобы вместе заняться серфингом недалеко от Энсенады, популярного туристического места в Мексике.

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