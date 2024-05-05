В мексиканской шахте нашли тела трех туристов из Австралии и США

Неподалеку от места происшествия следователи обнаружили четвертое тело.Двое австралийцев, а также их американский друг договорились встретиться, чтобы вместе заняться серфингом недалеко от Энсенады, популярного туристического места в Мексике.
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