20+ женщин, которые с легкостью ломают стереотипы о коротких стрижках

Есть мнение, что женщины, которые стригутся коротко, выглядят старше. Мол, носить такие прически нужно уже в возрасте глубоко за 70, когда из-за естественных причин волосы редеют, а молодость и зрелость - это время для кос и стрижек макси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии