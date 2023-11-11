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ISW: Части ВС РФ вошли в окрестности Степного под Авдеевкой

В районе Авдеевки продолжается наступательная операция российских войск. Основное направление усилий ВС РФ — это охват города и одновременное перерезание коридора снабжения авдеевского гарнизона противника, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

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