ISW: Части ВС РФ вошли в окрестности Степного под Авдеевкой

В районе Авдеевки продолжается наступательная операция российских войск. Основное направление усилий ВС РФ — это охват города и одновременное перерезание коридора снабжения авдеевского гарнизона противника, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
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