Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру

Несколько лет назад Настасья Самбурская приобрела в Москве двухэтажную квартиру. Для Ксении Собчак актриса провела экскурсию по апартаментам и в очередной раз отметила в интервью, что Виктор Дробыш к покупке никакого отношения не имеет.
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