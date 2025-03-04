Настасья Самбурская показала свою двухэтажную квартиру

Несколько лет назад Настасья Самбурская приобрела в Москве двухэтажную квартиру. Для Ксении Собчак актриса провела экскурсию по апартаментам и в очередной раз отметила в интервью, что Виктор Дробыш к покупке никакого отношения не имеет.