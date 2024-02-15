Минпромторг простимулирует совместимость с российской мобильной ОС. Для смартфонов и планшетов

Ассоциация «Вычислительная техника» предложила Минпромторгу сделать обязательной совместимость смартфонов и планшетов с мобильной операционной системой из реестра МинцифрыКак сообщает «Коммерсантъ», сейчас постановление правительства №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» предполагает, что для включения электроники в реестр Минпромторга и получения преференций на госзакупках необходимо набрать необходимое количество баллов.