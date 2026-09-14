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Нижегородская правда

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Пасмурная погода ожидает нижегородцев на предстоящей рабочей неделе

Пасмурная погода ожидает нижегородцев на предстоящей рабочей неделе

На предстоящей неделе, с 14 по 18 сентября, в Нижнем Новгороде ожидается теплая и пасмурная погода. Самым прохладным днем станет среда, 16 сентября, сообщает сервис Яндекс Погода.

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