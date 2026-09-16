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Ивановские новости

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Ветпрепарат «Мультикан-8» изымают из продажи в Ивановской области

Ветпрепарат «Мультикан-8» изымают из продажи в Ивановской области

Препарат «Мультикан-8» (серия 20, срок годности 01.2028) производства ООО «Ветбиохим» будет уничтожен по закону «Об обращении лекарственных средств».

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