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Приморцам рассказали, как не заболеть на Новый год

Приморцам рассказали, как не заболеть на Новый год

Через несколько дней начнутся новогодние каникулы. О том, как не подвергнуть себя опасности во время утренников, встреч с друзьями и походов по магазинам, рассказала врач-эпидемиолог Краевой детской клинической больницы №1 Ольга Хмырова.

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