Приморцам рассказали, как не заболеть на Новый год

Через несколько дней начнутся новогодние каникулы. О том, как не подвергнуть себя опасности во время утренников, встреч с друзьями и походов по магазинам, рассказала врач-эпидемиолог Краевой детской клинической больницы №1 Ольга Хмырова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии