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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пивоваров о борьбе за титул: «Атмосфера соответствующая в «Динамо». Надо бороться за самые высокие места с учетом нашего состава и прогресса команды»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе над « Ростовом » (3:0). – Команда одержала пять побед подряд и находится в числе лидеров.

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