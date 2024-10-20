«Где бы ты была, если бы не мама»: Юлия Пересильд опубликовала фото с воссоединением с дочерью, ушедшей из дома 1,5 месяца назад

«Где бы ты была, если бы не мама, малолетка!», — хейтят со всех сторон юную Анну Пересильд в сети. К слову, надо иметь очень крепкую психику и выдержку, чтобы не обращать внимание в свои 15 лет на поток негатива, льющийся от недовольных пользователей сети.