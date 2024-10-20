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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«Где бы ты была, если бы не мама»: Юлия Пересильд опубликовала фото с воссоединением с дочерью, ушедшей из дома 1,5 месяца назад

«Где бы ты была, если бы не мама»: Юлия Пересильд опубликовала фото с воссоединением с дочерью, ушедшей из дома 1,5 месяца назад

«Где бы ты была, если бы не мама, малолетка!», — хейтят со всех сторон юную Анну Пересильд в сети. К слову, надо иметь очень крепкую психику и выдержку, чтобы не обращать внимание в свои 15 лет на поток негатива, льющийся от недовольных пользователей сети.

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