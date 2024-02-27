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Закон, порядок, государство

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Житель Пермского края, совершивший кражу имущества крупного предприятия города Соликамска, ожидает суда

Житель Пермского края, совершивший кражу имущества крупного предприятия города Соликамска, ожидает суда

Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя.

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