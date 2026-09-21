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AI can give students answers -- Latin America must teach judgment

A study of more than 1,000 Paraguayan university students highlights a challenge Latin American educators are only beginning to confront.

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