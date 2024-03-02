В России резко подешевел кроссовер Skoda Karoq. За пару месяцев цена опустилась на 700 тыс. рублей

«Параллельные» кроссоверы Skoda Karoq стали намного доступнее в России: как сообщает ресурс «Автоновости дня», всего за несколько месяцев — с декабря прошлого года — минимальная цена снизилась с 3,4 до 2,733 млн рублей.
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