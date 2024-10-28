Пушилин: в освобожденном от ВСУ Украинске осталось до 2 тысяч мирных жителей

В городе Украинске, освобожденном от Вооруженных сил Украины, осталось до 2 тысяч мирных жителей. Соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Россия 24» сделал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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