«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на н.
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
А с СУ-57 слабо? Обсерется Рафаль!👻
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1 м.
дядя Вася
У Рафаля даже нет шансов с СУ27М, не говоря о более новых вариантах СУ30, СУ35, тем более против СУ57, недавняя атака на порт Одессы подтвердила, что применение натовской авиации не эффективно даже против гераней.
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1 м.
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