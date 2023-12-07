Глава Екатеринбурга Алексей Орлов велел усилить снегоуборку города

В связи с обильными снегопадами, которые обрушились на Екатеринбург в последние дни, глава города Алексей Орлов дал поручение профильным органам Администрации города следить за качеством и своевременностью снегоуборки территорий уральской столицы.
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