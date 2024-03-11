Глава Барнаула поручил подготовить ливневки и убрать сосульки к приходу потепления

В ближайшие три дня температура воздуха днем поднимется до плюсовых значений Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы подготовки служб города, различных предприятий, комитетов и администраций районов города к потеплению в ближайшие дни, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии