Зевс выбирает свой земной дом: ЖК «Донской Олимп» — обитель для богов.

В наши дни, когда архитектура и комфорт достигли небывалых высот, мы с командой задумались: а где бы обосновались легендарные личности, окажись они в современной Москве? Какие стены выбрали бы для своего обитания герои мифов и легенд? Представим: в те дни, когда Зевс спускался на землю, чтобы проверить, как живут смертные, его взору предстал удивительный дом — ЖК «Донской Олимп».