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Риелтор Фёдор Пешков Москва

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Зевс выбирает свой земной дом: ЖК «Донской Олимп» — обитель для богов.

Зевс выбирает свой земной дом: ЖК «Донской Олимп» — обитель для богов.

В наши дни, когда архитектура и комфорт достигли небывалых высот, мы с командой задумались: а где бы обосновались легендарные личности, окажись они в современной Москве? Какие стены выбрали бы для своего обитания герои мифов и легенд? Представим: в те дни, когда Зевс спускался на землю, чтобы проверить, как живут смертные, его взору предстал удивительный дом — ЖК «Донской Олимп».

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