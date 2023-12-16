Совет Федерации совместно с Минобороны РФ разрабатывает равные меры поддержки для всех участников спецоперации

Российские законодатели совместно с Министерством обороны РФ намерены проработать вопрос, касающийся предоставления равных мер государственной поддержки всем участникам специальной военной операции на Украине.
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