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Совет Федерации совместно с Минобороны РФ разрабатывает равные меры поддержки для всех участников спецоперации

Совет Федерации совместно с Минобороны РФ разрабатывает равные меры поддержки для всех участников спецоперации

Российские законодатели совместно с Министерством обороны РФ намерены проработать вопрос, касающийся предоставления равных мер государственной поддержки всем участникам специальной военной операции на Украине.

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