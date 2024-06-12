Орбан выступил против миссии НАТО на Украине

Орбан: Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, но не может остановить Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако она не в силах ее предотвратить, так как большинство членов альянса ее поддерживает.
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