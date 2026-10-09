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Тамбиев о 2:5 от ЦСКА: «Переизбыток эмоций, или мозг у игроков «Динамо» отключился моментами. Удаления сломали игру»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев высказался о причинах поражения от ЦСКА (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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