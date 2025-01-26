Владельца интернет-магазинов взяли по делу о продаже наркотиков

Товар он доставлял почтой Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с коллегами из Адмиралтейского района заключили под стражу 32-летнего уроженца Пятигорска, который подозревается в том, что открыл два Интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.