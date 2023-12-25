Власти Сербии поблагодарили российскую разведку за предупреждение о беспорядках

БЕЛГРАД, 25 декабря, ФедералПресс. После того как несогласные с результатами выборов сербы устроили массовый протест перед правительственным зданием, премьер-министр Сербии Анна Брнабич поблагодарила российскую разведку за сообщение о том, что в стране планируются беспорядки.