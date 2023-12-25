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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Власти Сербии поблагодарили российскую разведку за предупреждение о беспорядках

Власти Сербии поблагодарили российскую разведку за предупреждение о беспорядках

БЕЛГРАД, 25 декабря, ФедералПресс. После того как несогласные с результатами выборов сербы устроили массовый протест перед правительственным зданием, премьер-министр Сербии Анна Брнабич поблагодарила российскую разведку за сообщение о том, что в стране планируются беспорядки.

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