Бывший советник Пентагона рассказал о планах России по наступлению

На востоке Украины Россией подготовлены сотни соединений для планируемого наступления ВС РФ. Об этом 2 октября заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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