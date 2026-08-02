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Илон Маск сдался: xAI уберет 69 мощных газовых турбин, которые питают гигантский дата-центр Colossus

Илон Маск сдался: xAI уберет 69 мощных газовых турбин, которые питают гигантский дата-центр Colossus

Местные жители жаловались на то, что эти газовые турбины эксплуатировались без необходимых разрешений и ухудшали экологическую обстановкуКомпания xAI Илона Маска объявила о начале поэтапного демонтажа временных мобильных газовых турбин, которые обеспечивали электроэнергией дата-центры Colossus на границе штатов Теннесси и Миссисипи.

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