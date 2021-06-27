Познавательно о рынке поддельных справок о вакцинации. Как писал еще с неделю назад, введение обязательной вакцинации неизбежно приведет к росту черного рынка справок, который помимо производства фальшивок в рамках мошеннических схем, будет ….
Познавательно о рынке поддельных справок о вакцинации. Как писал еще с неделю назад, введение обязательной вакцинации неизбежно приведет к росту черного рынка справок, который помимо производства фальшивок в рамках мошеннических схем, будет ….
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