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О рынке поддельных справок о вакцинации

О рынке поддельных справок о вакцинации

Познавательно о рынке поддельных справок о вакцинации. Как писал еще с неделю назад, введение обязательной вакцинации неизбежно приведет к росту черного рынка справок, который помимо производства фальшивок в рамках мошеннических схем, будет ….

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