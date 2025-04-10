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Царьград

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Путин пошел против самого дьявола. Британские журналисты выдали сенсацию

Путин пошел против самого дьявола. Британские журналисты выдали сенсацию

Путин нацелился на нового "западного врага" — дьявола, пугает читателей британская газета The Times. "Президент Путин и его союзники назвали военный конфликт на Украине борьбой с сатанизмом", - пишет издание.

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