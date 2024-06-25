На полях специальной военной операции встречаются варианты использования военно-морских систем вооружений на сухопутных шасси.
С корабля на бой: как морское оружие применяется в СВО
Комментарии
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Ed
использования военно-морских систем вооружений на сухопутных шасси - свидетельство небоеспособности ЧФ!
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14 час.
E
Ed
То есть в стандартном положении на корабле нельзя допустить его неиспользование, поскольку не воюют, а сохраняются от поражения
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14 час.
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