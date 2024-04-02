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Царьград

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Самара окажется под влиянием серии мощных магнитных бурь в начале апреля

Самара окажется под влиянием серии мощных магнитных бурь в начале апреля

В Самаре местные жители снова получили предупреждение о надвигающихся магнитных бурях.Согласно сервису my-calend, с 1 по 5 апреля 2024 года региональный центр ожидает серия солнечных штормов с интенсивностью от 1 до 4 баллов.

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