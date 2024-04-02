Самара окажется под влиянием серии мощных магнитных бурь в начале апреля

В Самаре местные жители снова получили предупреждение о надвигающихся магнитных бурях.Согласно сервису my-calend, с 1 по 5 апреля 2024 года региональный центр ожидает серия солнечных штормов с интенсивностью от 1 до 4 баллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии