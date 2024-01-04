В Британии допустили освобождение Одессы Россией

Россия в 2024 году может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Журналисты телеканала Sky News допустили, что президент России Владимир Путин прикажет начать наступление на фоне заявлений западных стран об усталости от конфликта на Украине.
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