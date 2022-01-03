В Смоленской области #ПолицейскийДедМороз и общественники посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

В рамках благотворительной акции МВД России #ПолицейскийДедМороз сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» совместно с представителем Общественного совета при МО МВД посетили СОГБУ «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник».