В Смоленской области #ПолицейскийДедМороз и общественники посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

В рамках благотворительной акции МВД России #ПолицейскийДедМороз сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» совместно с представителем Общественного совета при МО МВД посетили СОГБУ «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник».
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