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Ливанский политик Авад заявил, что Запад искажает факты о конфликте на Украине

Ливанский политик Авад заявил, что Запад искажает факты о конфликте на Украине

Западные страны занимаются искажением фактов, говоря о конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Ливана Юсеф Авад в беседе с РИА Новости.

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