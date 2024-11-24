Ливанский политик Авад заявил, что Запад искажает факты о конфликте на Украине

Западные страны занимаются искажением фактов, говоря о конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Ливана Юсеф Авад в беседе с РИА Новости.
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