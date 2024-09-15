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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении

Украинская армия за сутки потеряла более 300 боевиковПо данным Минобороны, за прошедшие сутки русские бойцы отразили несколько контратак в Курской области.

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