Странные уходы из жизни и странные диагнозы стоявших на пути Андропова к власти

Александр Яковлев, который работал под руководством Суслова, а в 1986 году тоже стал секретарём ЦК по идеологии, в 2002 году признался, что «Смерть Суслова (1982) была очень своевременной, он очень мешал Андропову, который рвался к власти.
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