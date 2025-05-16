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  • Taurus Zmei
    Они уже у властиКруче, чем пресло...
  • Ирина52
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Странные уходы из жизни и странные диагнозы стоявших на пути Андропова к власти

Странные уходы из жизни и странные диагнозы стоявших на пути Андропова к власти

Александр Яковлев, который работал под руководством Суслова, а в 1986 году тоже стал секретарём ЦК по идеологии, в 2002 году признался, что «Смерть Суслова (1982) была очень своевременной, он очень мешал Андропову, который рвался к власти.

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