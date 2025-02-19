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Царьград

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Челябинск: Трагедия на проспекте Ленина - четверо погибших в ДТП

Челябинск: Трагедия на проспекте Ленина - четверо погибших в ДТП

В Челябинске на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП: грузовик Howo столкнулся с легковушкой Pontiac, погибли четыре человека, двое госпитализированы.

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