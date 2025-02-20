Аналитик Тимофеев: сближение с США может принести РФ большие инвестиции

Постепенное сближение с США может в перспективе принести России значительные иностранные инвестиции. Однако для этого сначала необходимо организовать институциональную базу хотя бы на уровне указов, считает руководитель направления аналитики "Ф-Брокер" Александр Тимофеев.
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