"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

лл

лина любимцева

Да... Сербия бессильна, окружена враждебно настроенными соседями, тем более есть горький опыт, НА ЧТО способны эти соседи. Еще и США лезут везде... А Россия далеко... То, что сербы положительно относятся к русским и России, это ясно. Но надолго ли этого хватит при таком их окружении... Если и сдуются, то вынужденно... А ПОТОМ: никуда не денешься... Кто попал В ЛАПЫ К ЭТИМ, ЖИВЬЕМ УДЖЕ НЕ ВЫБЕРЕТСЯ... Жаль Сербию!!!