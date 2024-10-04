Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

Коллаж Царьграда Официальный Белград демонстрирует всё более откровенный крен в сторону США и Запада.

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Комментарии
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лина любимцева
Запад дожал-таки Вучича.... Понятно....😰
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5 час.
лл
лина любимцева
Да... Сербия бессильна, окружена враждебно настроенными соседями, тем более есть горький опыт, НА ЧТО способны эти соседи. Еще и США лезут везде... А Россия далеко... То, что  сербы положительно относятся к русским и России, это ясно. Но надолго ли этого хватит при таком их окружении... Если и сдуются, то вынужденно... А ПОТОМ: никуда не денешься... Кто попал В ЛАПЫ К ЭТИМ, ЖИВЬЕМ УДЖЕ НЕ ВЫБЕРЕТСЯ... Жаль Сербию!!!
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4 час.
Нина Комарова
вы верите в выборы?
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3 час.

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