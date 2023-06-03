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Ольга Голодец оказала немалые услуги княжеству Монако, за что является командором ордена Святого Карла

Ольга Голодец оказала немалые услуги княжеству Монако, за что является командором ордена Святого Карла

1,1K прочитали Есть такие активные люди, которые работают не только на благо своего государства, но и при этом оказывать немалые услуги другой стране.

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