Ольга Голодец оказала немалые услуги княжеству Монако, за что является командором ордена Святого Карла

1,1K прочитали Есть такие активные люди, которые работают не только на благо своего государства, но и при этом оказывать немалые услуги другой стране.
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