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Врачи Центра Мешалкина удалили мужчине огромную опухоль мозга, которая мешала ему грустить

Врачи Центра Мешалкина удалили мужчине огромную опухоль мозга, которая мешала ему грустить

Нейрохирурги Центра Мешалкина удалили опухоль головного мозга 68-летнему жителю Кемеровской области. Мужчина обратился к новосибирским врачам за помощью — в других медучреждениях ему отказали, так как случай был совсем непростой.

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