Врачи Центра Мешалкина удалили мужчине огромную опухоль мозга, которая мешала ему грустить

Нейрохирурги Центра Мешалкина удалили опухоль головного мозга 68-летнему жителю Кемеровской области. Мужчина обратился к новосибирским врачам за помощью — в других медучреждениях ему отказали, так как случай был совсем непростой.
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