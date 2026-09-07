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Мощная магнитная буря накроет Землю

Мощная магнитная буря накроет Землю

После выброса плазмы на Солнце облака заряженных частиц устремились к Земле. Учёные прогнозируют как минимум два геомагнитных удара в ближайшие дни.

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