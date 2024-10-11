Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 5 по 11 октября

С 5 по 11 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии