Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 5 по 11 октября

С 5 по 11 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.