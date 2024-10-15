Региональный Роспотребнадзор предлагает меры по борьбе с коронавирусом в Ростове-на-Дону

Власти региона предупреждают о необходимости принятия дополнительных мер для защиты от коронавируса. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось к работодателям с просьбой обеспечить безопасность своих сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии