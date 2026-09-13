Mash: поезд с Джонсоном остановили из-за атаки дрона по объектам у границы Польши

Борис Джонсон © Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии и чиновники нескольких стран ЕС были в поезде, оказавшемся в зоне атаки российского БПЛА возле границы Украины с Польшей, сообщил Mash.
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