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Александр Кожевников: «Почему пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует футболистов? Поставьте на лавочку рядом с футболистами героев СВО!»

– Начнем с недавнего матча НХЛ в столице США – «Вашингтон» – «Айлендерс». Торжественное вбрасывание перед этой игрой произвели американские военные.

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