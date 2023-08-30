ГУ МЧС по Псковской области Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 загорелись в аэропорту в Пскове.
Самолеты Ил-76 загорелись на аэродроме в Пскове
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Как такое могло произойти? Кто отвечает за охрану и оборону объекта? При Сталине этого бы персонажа просто расстреляли, и между прочим есть за что. Хреново, очень хреново.
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
Это полный пи....ц! Как так то?
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8 час.
Александр Любицкий
(У нас лучше ПВО!!)???
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5 час.
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