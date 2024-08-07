МИД назвал некорректной интерпретацию слов Рябкова о провокациях на параде ВМФ

В Telegram-канале МИД РФ назвали некорректной интерпретацию в СМИ слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о якобы подготовленном покушении на президента Владимира Путина во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
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