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Посол Антонов: США все глубже втягиваются в украинский конфликт

Посол Антонов: США все глубже втягиваются в украинский конфликт

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон погружается в пучину конфликта на Украине, лишь усугубляя сложившуюся ситуацию.

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