Российский суд запретил два набора стикерпаков в Telegram

Речь идет о стикерах с Гитлером и украинскими лозунгами. Как следует из материалов дела, «предоставляемые для использования в мессенджерах «стикеры» нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях»Суд в Кировской области запретил два набора стикеров в Telegram.