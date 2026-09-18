Суть Событий
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Суть Событий

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Новые стандарты российской медицины

Новые стандарты российской медицины

Как выжить по инструкции. В российской медицине многое меняется. Особенно, что касается внешней атрибутики и инструкций оттуда и отсюда.

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